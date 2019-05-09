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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение суда приговорить полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина к тюремному сроку.

"Конечно, многим бы хотелось, чтобы срок был у них поменьше. Но что тут говорить, это суд и это последняя инстанция. Я могу сказать, что на мой взгляд у них есть шанс вернуться в большой футбол. Все зависит от их мотивации, воли и характера. Я убежден, что Кокорин и Мамаев еще способны заиграть. Только вот от Мамаева «Краснодар» отказался, но его зовут "Ахмат" и "Урал". Сейчас они немного побудут в местах отдаленных, но затем они должны доказать, что они профессиональные футболисты.

"Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина, ему дадут золотую медаль чемпионства. Медведев и Семак неоднократно высказывались за Кокорина, что его не хватало и все его ждут. "Зенит" за Кокорина, это и есть мотивация Кокорина вернуться в футбол", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Теги: Орлов Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 00:16
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#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:55)
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот отсидят свое и могут делать что захотят, в футбол играть или гулять беспробудно.
А вот позже мы и увидим, осознали ли они или просто со временем поняли, что понты против судей ни к чему не приведут.
Клуб будет поддерживать своего игрока, это хорошо, а вот то что игрок нанес своему клубу серьезный репутационный ущерб, вот об этом уже и должны разбираться клуб и игрок.
В любом случае игроки себе очень прилично обос*али карьеру, может даже и примером для кого-нибудь станут.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 00:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Сколько же там контрацептивов... Место, видимо, такое


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 00:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну как немало... побудут в местах отдалённых около полу-года. И если будут паиньками, тогда на УДО.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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