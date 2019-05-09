Станислав Черчесов в День Победы: желаю всем мирного неба над головой!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал россиянам помнить подвиг советских солдат и народа в Великой Отечественной войне, а также мира."Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой!" - цитирует Черчесова официальный твиттер сборной России по футболу.Свой следующий матч сборная России проведет 8 июня против команды Сан-Марино. Это будет игра отборочного турнира Евро-2020.