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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Станислав Черчесов в День Победы: желаю всем мирного неба над головой!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал россиянам помнить подвиг советских солдат и народа в Великой Отечественной войне, а также мира.

"Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков. Хочу пожелать всем мирного неба над головой!" - цитирует Черчесова официальный твиттер сборной России по футболу.

Свой следующий матч сборная России проведет 8 июня против команды Сан-Марино. Это будет игра отборочного турнира Евро-2020.

Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:52
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Нынешнее поколение должно помнить и чтить подвиг наших предков.

Например, не позорить их, беря в сборную, представляющую страну, бразильцев.


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