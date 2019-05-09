Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Россия РПЛ 2018/19
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20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
По информации источника, в начале мая девушка отправилась на отдых в Дубай с другом Геннадием Удуняном - адвокатом, клиентом которого является чиновник Минпромторга Денис Пак. Политик стал знаменит после нападения на него нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Пара свои отношения не афиширует. Удунян имеет жену, с которой растит двух сыновей.
Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их пара официально рассталась и развелась. Суд обязал игрока отдавать бывшей жене в качестве алиментов треть от личных доходов.
По информации источника, в начале мая девушка отправилась на отдых в Дубай с другом Геннадием Удуняном - адвокатом, клиентом которого является чиновник Минпромторга Денис Пак. Политик стал знаменит после нападения на него нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Пара свои отношения не афиширует. Удунян имеет жену, с которой растит двух сыновей.
Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их пара официально рассталась и развелась. Суд обязал игрока отдавать бывшей жене в качестве алиментов треть от личных доходов.
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