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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.

По информации источника, в начале мая девушка отправилась на отдых в Дубай с другом Геннадием Удуняном - адвокатом, клиентом которого является чиновник Минпромторга Денис Пак. Политик стал знаменит после нападения на него нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Пара свои отношения не афиширует. Удунян имеет жену, с которой растит двух сыновей.

Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их пара официально рассталась и развелась. Суд обязал игрока отдавать бывшей жене в качестве алиментов треть от личных доходов.
Теги: Глушаков Пак Спартак
Сегодня, 20:30
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#4  s.o.b.   (Сегодня, 20:37)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Сценаристы Санта Барбары курят в сторонке
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#3  gera1913  С-Петербург (Сегодня, 20:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Экс-супруга может делать что угодно. Может изменять хоть с чертями и дьяволом, ее проблемы и решения. Вам не о чем больше писать, ума не хватает?
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
#2  mongolor  СПБ (Сегодня, 20:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну должен же был кто то паутину сбивать пока Дениска мылил на сборах)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартаковский след в деле Мамаева и Кокорина?))


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Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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