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Оренбург
Ахмат
Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова

В воскресенье, 12 мая, на стадионе "Зенита" "Газпром Арена" откроется выставка в честь Юрия Морозова.

13 мая специалисту исполнилось бы 85 лет. В основу экспозиции легли избранные страницы тренерских дневников Юрия Морозова из собрания клубного музея.

Выставка откроется перед матчем 28-го тура чемпионата России против еще одного бывшего клуба Морозова - ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Юрий Морозов защищал цвета ленинградских клубов, включая "Зенит", на протяжении всей карьеры футболиста. В качестве тренера он возглавлял "Зенит" с 1978 по 1982 и с 2000 по 2002 год. С командой он завоевал бронзу чемпионата СССР-1980 и бронзу чемпионата России-2001.

Теги: Морозов Зенит
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