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На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова
В воскресенье, 12 мая, на стадионе "Зенита" "Газпром Арена" откроется выставка в честь Юрия Морозова.
13 мая специалисту исполнилось бы 85 лет. В основу экспозиции легли избранные страницы тренерских дневников Юрия Морозова из собрания клубного музея.
Выставка откроется перед матчем 28-го тура чемпионата России против еще одного бывшего клуба Морозова - ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Юрий Морозов защищал цвета ленинградских клубов, включая "Зенит", на протяжении всей карьеры футболиста. В качестве тренера он возглавлял "Зенит" с 1978 по 1982 и с 2000 по 2002 год. С командой он завоевал бронзу чемпионата СССР-1980 и бронзу чемпионата России-2001.
13 мая специалисту исполнилось бы 85 лет. В основу экспозиции легли избранные страницы тренерских дневников Юрия Морозова из собрания клубного музея.
Выставка откроется перед матчем 28-го тура чемпионата России против еще одного бывшего клуба Морозова - ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Юрий Морозов защищал цвета ленинградских клубов, включая "Зенит", на протяжении всей карьеры футболиста. В качестве тренера он возглавлял "Зенит" с 1978 по 1982 и с 2000 по 2002 год. С командой он завоевал бронзу чемпионата СССР-1980 и бронзу чемпионата России-2001.
В воскресенье на «Газпром Арене» откроется выставка в честь Юрия Морозова ?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 10, 2019
Подробнее: https://t.co/n393PFFNwD#ЗенитЦСКА pic.twitter.com/rK6K6pujLE
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