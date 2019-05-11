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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Алан Дзагоев опережает Балоттели и Кэхилла в списке желанных новичков фанатов "Бордо"

На официальном сайте "Бордо" проходит голосование среди болельщиков, которые делятся своими трансферными приоритетами.

В список для голосования входят 20 игроков с истекающими сроками контрактов с их нынешними клубами, в том числе полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Он занимает 14-е место, набрав 6% голосов. Он опередил в голосовании таких футболистов, как нападающий "Марселя" Марио Балотелли, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андре Эррера и защитник "Челси" Гэри Кэхилл.

Лидирует в опросе форвард "Арсенала" Оливье Жиру, набрав 57%.
Теги: Дзагоев Балотелли Кэхилл Эррера Бордо ЦСКА
Сегодня, 11:40
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10
(1)
#10  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзагоеву уже по-барабану в какой больничке лежать,главное чтобы зарплата капала в евро!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#9  pivo69  Германия (Сегодня, 12:22)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: KOLLER78
Почём Дагестанский Хрусталь ?

Алан же,вроде,осетин...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#8  Fint  Москва (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Kane
Староват уже для Европы. Карьеру закончит.

Так они его бесплатно получить могут, раз Гинер тянет с контрактом. А ему надо менять тренеров по физподготовке, а иначе и дальше будет травмироваться из-за неправильных нагрузок, не так мышцы тренируют в ЦСКА, поэтому и много травмированных...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#7  KOLLER78   (Сегодня, 12:08)
  • +1
  •  (5)

Почём Дагестанский Хрусталь ?
Регистрация: 9.02.2017 [жалоба]
#6  pivo69  Германия (Сегодня, 12:05)
  • +2
  •  (4)
online

Lord_Vik,
Цитата: Lord_Vik
pivo69,
Его там при первом же стыке с потным нигером унесут на носилках в ближайший травм пункт

Вы не путаете француских негров с английскими?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#5  Kane  RA (Сегодня, 11:59)
  • +1
  •  (7)

Староват уже для Европы. Карьеру закончит.
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#4  xxd   (Сегодня, 11:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69
Цитата: xxd
Как? Чувак толком не играет уже который сезон )))

Зато он по манере игры
практически заточен под
фрацузскую лигу,ему если уходить,
то только туда.

Туда,это куда..в Бордовский лазарет )
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 11:55)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
pivo69,
Его там при первом же стыке с потным нигером унесут на носилках в ближайший травм пункт
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 11:54)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: xxd
Как? Чувак толком не играет уже который сезон )))

Зато он по манере игры
практически заточен под
фрацузскую лигу,ему если уходить,
то только туда.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 11:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Как? Чувак толком не играет уже который сезон )))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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