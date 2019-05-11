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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Журналист Карпов: "Зенит" может подписать двух игроков "Рубина"

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что "Зенит" проявляет интерес сразу к двум игрокам "Рубина".

Клуб из Санкт-Петербурга, как сообщает Карпов, претендует на защитника Егора Сорокина и хавбека Игоря Коновалова.

Подписание этих футболистов одобрил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 11:46
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3
(0)
#3  KOLLER78   (Сегодня, 12:06)
  • 0
  •  (0)

Это игроки под ЧР, под ЛЧ нужны другие футболёры
Регистрация: 9.02.2017 [жалоба]
#2  joly  Сочи (Сегодня, 11:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А кто такой Карпов ?


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Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 11:51)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Опять???? Может пора переименовать Рубин в Фарм-клуб Зенита?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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