Журналист Карпов: "Зенит" может подписать двух игроков "Рубина"

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что "Зенит" проявляет интерес сразу к двум игрокам "Рубина".Клуб из Санкт-Петербурга, как сообщает Карпов, претендует на защитника Егора Сорокина и хавбека Игоря Коновалова.Подписание этих футболистов одобрил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.