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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади

Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади может стать футболистом "Спартака", сообщает Tasnim News Agency.

Контракт иранского футболиста с грозненцами истекает ближайшим летом, поэтому он сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

Мохаммади перешел в "Ахмат" летом 2016 года из иранского клуба "Рах Ахан".
Теги: Мохаммади Ахмат Спартак
Сегодня, 14:38
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4
(1)
#4  KARASS   (Сегодня, 14:56)
  • 0
  •  (0)
online

интересно посмотреть статистику -сколько их таких скажем лет за 10 проскочило через великих а результат все знают как у Крылова а вы друзья как не садитесь и т д stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 14:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А Айртона куда?


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:46)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хватит,хватит,млять!!! Где Ивановы,Петровы и Сидоровы????


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 14:43)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
им же кабинетная зина вроде интересовалась. сборную персии хотела сколотить
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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