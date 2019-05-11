"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади

Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади может стать футболистом "Спартака", сообщает Tasnim News Agency.Контракт иранского футболиста с грозненцами истекает ближайшим летом, поэтому он сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.Мохаммади перешел в "Ахмат" летом 2016 года из иранского клуба "Рах Ахан".