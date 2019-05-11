Россия РПЛ 2018/19
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Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
"Ахмат" - "Крылья Советов". Яковлев и Шейдаев выйдут в атаке самарцев с первых минут
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Крыльев Советов" на матч 28-го тура чемпионата России.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл, Шиманьски, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Балай.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Зотов, Карпов, Киселев, Антон.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл, Шиманьски, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Балай.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Зотов, Карпов, Киселев, Антон.
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