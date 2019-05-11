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Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Ахмат" - "Крылья Советов". Яковлев и Шейдаев выйдут в атаке самарцев с первых минут

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Крыльев Советов" на матч 28-го тура чемпионата России.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл, Шиманьски, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Балай.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Зотов, Карпов, Киселев, Антон.
Теги: Ахмат Крылья Советов Яковлев Шейдаев
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