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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Ахмата" в матче 28-го тура РПЛ (1:2) в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Игра была открытая, было много моментов и у "Ахмата", и у нас. Пропустили голы из-за потери концентрации.

Ребята старались, бились, претензий в плане желания у меня нет. Где-то не фартит, где-то не так исполняем", - отметил Божович.
Теги: Божович Крылья Советов Ахмат
Сегодня, 20:03
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#2  Forward  Москва (Сегодня, 20:51)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А не договорняк ли это был?
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
#1  гость   (Сегодня, 20:35)
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  •  (0)

Пора валить тебе из КС,без тебя так же домучаются и привет лучшая лига !
Регистрация: 21.02.2019 [жалоба]
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