Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Ахмата" в матче 28-го тура РПЛ (1:2) в эфире телеканала "Матч Премьер"."Игра была открытая, было много моментов и у "Ахмата", и у нас. Пропустили голы из-за потери концентрации.Ребята старались, бились, претензий в плане желания у меня нет. Где-то не фартит, где-то не так исполняем", - отметил Божович.