Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, как участвовал в осуществлении трансферов в "Спартаке" во время работы в клубе главного тренера Массимо Карреры."Не важно, в каком статусе я сотрудничал со "Спартаком". Важно, что вместе с Каррерой и руководством "Спартака" нам удалось хорошо и успешно сотрудничать. Каррера вернул "Спартаку" чемпионство после долгих лет без побед. Это был очень интересный и полезный опыт. Я доволен и благодарен за эту возможность.Нормально ли, что агент и доверенное лицо Карреры постепенно стал неотъемлемой частью клуба? Каррера начинал в "Спартаке" как второй тренер, а перед зимней паузой команда при нем неожиданно находилась на первом месте. У нас состоялся обед втроем - Федун, Каррера и я. Федун сказал, что он доволен. И спросил, какие усиления хочет Массимо. Массимо попросил три усиления.Я был приятно удивлен, когда Федун спросил меня, не хочу ли я заниматься этими переходами с учетом того, что я давно работаю на рынке. Я сказал, что не обещаю, что получится, но с удовольствием буду стараться и делать все возможное.Были приобретены Адриано, Самедов и Джикия. Надо сказать, что многие внутри клуба были против возвращения Самедова. Кто-то из руководства был очень против приезда Джикии из "Амкара". Говорили, что это несерьезно. Но тут надо отдать должное Федуну. Он сказал, что купит этих игроков, так как их хочет Каррера. Мне кажется, все трое сыграли ключевую роль в чемпионстве "Спартака".После чемпионства Каррера снова озвучил некоторые фамилии. Но получилось сделать не все трансферы, которые он хотел. И не все были успешные из тех, что осуществились", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".