Россия РПЛ 2018/19
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Марко Трабукки: Каррера стал слишком много слушать Рианчо. Это была его ошибка
Футбольный агент Марко Трабукки считает, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера допустил ошибку, начав сильно прислушиваться к словам своего ассистента Рауля Рианчо в последние месяцы работы в московском клубе.
"Это я познакомил Карреру и Рианчо. После ужина в Марбелье в феврале прошлого года Рианчо понравился Каррере, они стали общаться.
В конце сезона, когда в клубе сказали, что недовольны работой ассистентов Карреры и очень рекомендовали их поменять, Каррера также узнал, что в клубе положительно относятся к фигуре Рианчо, которого в "Спартаке" знали еще со времен "Рубина", когда тот работал с Бердыевым. Поэтому Каррера одобрил фигуру Рианчо, у них были хорошие отношения.
В начале сбора все было хорошо. Но мне кажется, что Каррера даже слишком много стал слушать Рианчо, в том числе по тактике. Я сказал Массимо, что это была его ошибка. Он стал слишком много слушать Рауля, а не решать сам, как делал раньше", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24.ru
"Это я познакомил Карреру и Рианчо. После ужина в Марбелье в феврале прошлого года Рианчо понравился Каррере, они стали общаться.
В конце сезона, когда в клубе сказали, что недовольны работой ассистентов Карреры и очень рекомендовали их поменять, Каррера также узнал, что в клубе положительно относятся к фигуре Рианчо, которого в "Спартаке" знали еще со времен "Рубина", когда тот работал с Бердыевым. Поэтому Каррера одобрил фигуру Рианчо, у них были хорошие отношения.
В начале сбора все было хорошо. Но мне кажется, что Каррера даже слишком много стал слушать Рианчо, в том числе по тактике. Я сказал Массимо, что это была его ошибка. Он стал слишком много слушать Рауля, а не решать сам, как делал раньше", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Sport24.ru
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