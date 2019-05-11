Марко Трабукки: Каррера стал слишком много слушать Рианчо. Это была его ошибка

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера допустил ошибку, начав сильно прислушиваться к словам своего ассистента Рауля Рианчо в последние месяцы работы в московском клубе."Это я познакомил Карреру и Рианчо. После ужина в Марбелье в феврале прошлого года Рианчо понравился Каррере, они стали общаться.В конце сезона, когда в клубе сказали, что недовольны работой ассистентов Карреры и очень рекомендовали их поменять, Каррера также узнал, что в клубе положительно относятся к фигуре Рианчо, которого в "Спартаке" знали еще со времен "Рубина", когда тот работал с Бердыевым. Поэтому Каррера одобрил фигуру Рианчо, у них были хорошие отношения.В начале сбора все было хорошо. Но мне кажется, что Каррера даже слишком много стал слушать Рианчо, в том числе по тактике. Я сказал Массимо, что это была его ошибка. Он стал слишком много слушать Рауля, а не решать сам, как делал раньше", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".