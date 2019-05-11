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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Марко Трабукки: Каррера стал слишком много слушать Рианчо. Это была его ошибка

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера допустил ошибку, начав сильно прислушиваться к словам своего ассистента Рауля Рианчо в последние месяцы работы в московском клубе.

"Это я познакомил Карреру и Рианчо. После ужина в Марбелье в феврале прошлого года Рианчо понравился Каррере, они стали общаться.

В конце сезона, когда в клубе сказали, что недовольны работой ассистентов Карреры и очень рекомендовали их поменять, Каррера также узнал, что в клубе положительно относятся к фигуре Рианчо, которого в "Спартаке" знали еще со времен "Рубина", когда тот работал с Бердыевым. Поэтому Каррера одобрил фигуру Рианчо, у них были хорошие отношения.

В начале сбора все было хорошо. Но мне кажется, что Каррера даже слишком много стал слушать Рианчо, в том числе по тактике. Я сказал Массимо, что это была его ошибка. Он стал слишком много слушать Рауля, а не решать сам, как делал раньше", - сказал Трабукки в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24.ru
Теги: Трабукки Каррера Спартак Рианчо
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