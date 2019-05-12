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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 27 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" нападающий москвичей Зе Луиш открыл счет на 11-й минуте встречи. Этот гол стал для него девятым в сезоне и, таким образом, он побил личный рекорд результативности в чемпионате России.

Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 17:32
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#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 18:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
такой у нас голимый чемпионат ) на фоне Заболотного статистика вообще космос ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 17:48)
  • +1
  •  (9)

Это сильнейший нападающий РПЛ. Так свинтусы говорили в начале сезона. У меня все sob
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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