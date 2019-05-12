Россия РПЛ 2018/19
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Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ
В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" нападающий москвичей Зе Луиш открыл счет на 11-й минуте встречи. Этот гол стал для него девятым в сезоне и, таким образом, он побил личный рекорд результативности в чемпионате России.
Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи.
"Спорт-Экспресс"
Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи.
"Спорт-Экспресс"
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