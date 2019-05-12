Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" нападающий москвичей Зе Луиш открыл счет на 11-й минуте встречи. Этот гол стал для него девятым в сезоне и, таким образом, он побил личный рекорд результативности в чемпионате России.Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи.