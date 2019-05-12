Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 27 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Васин и Дивеев выйдут с первых минут в составе ЦСКА

ЦСКА назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита".

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао – Ахметов, Бистрович, Обляков, Бийол, Влашич – Чалов.
Теги: Васин Дивеев ЦСКА Зенит
Сегодня, 17:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Седой  Россия (Сегодня, 18:20)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Рискуем...Гончаренко решил забрать мяч в центре...или получится и задавим или отгрузят нам от души...


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 17:56)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
колобок - левый вингер видимо
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама