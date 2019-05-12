Россия РПЛ 2018/19
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Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Васин и Дивеев выйдут с первых минут в составе ЦСКА
ЦСКА назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России против "Зенита".
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао – Ахметов, Бистрович, Обляков, Бийол, Влашич – Чалов.
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао – Ахметов, Бистрович, Обляков, Бийол, Влашич – Чалов.
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