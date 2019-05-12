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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Валерий Газзаев: ЦСКА будет сложно попасть в Лигу чемпионов

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев от "Зенита" (1:3) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

"Результат, конечно, отрицательный, в этом матче нужно было побеждать. Осталось два тура.

Бывают, конечно, и какие-то неожиданности, но, думаю, команде будет сложно попасть в Лигу чемпионов", - цитирует Газзаева Sport24.ru.
Теги: Газзаев Зенит ЦСКА
Сегодня, 23:09
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#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 23:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Разобранному цска играть с набравшим ход Ахматом и сражающимися за ПЛ КС, тут не светит больше 4 очков
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  fd65   (Сегодня, 23:24)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вам в европу бы попасть...., Пес Георгиевич smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 23:16)
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Валера, иди нахер со своими очевидностями.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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