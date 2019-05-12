Ярослав Ракицкий: с чемпионством, "Зенит"! Спасибо за веру!

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку."С чемпионством, "Зенит"! Спасибо за веру! Вираж, болельщики, спасибо за поддержку! Это победа для вас! С чемпионством, Санкт-Петербург!" – написал Ракицкий.