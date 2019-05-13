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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Игорь Корнеев: "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев - о матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1).

"Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта. Я бы выделил в составе хозяев по этой игре четырех человек. Это Иванович, Ракицкий, Барриос. Ну и, конечно, Дзюба. Артему удавалось цепляться за мячи в сложных моментах. Он отдал три голевых передачи. Поздравляю его с хет-триком!", - цитирует Корнеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Корнеев Зенит
Сегодня, 09:32
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