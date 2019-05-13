Сергей Шнуров: чемпионство "Зенита"? Ну полетела ракета и полетела…

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу.– Конечно, чемпионство – всегда приятно. А сравнить… Как можно его сравнить? Наверное, первое чемпионство в 1984 году было особенным, весь Ленинград стоял на ушах. Вообще что-то, что делается впервые, это о-го-го, как полет Гагарина в космос. А сейчас… Ну полетела ракета и полетела.