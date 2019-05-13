Россия РПЛ 2018/19
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15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
02:48
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Вчера, 23:52
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Сергей Шнуров: чемпионство "Зенита"? Ну полетела ракета и полетела…
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу.
– Вы вчера были на стадионе в Санкт-Петербурге. Как восприняли нынешнее чемпионство "Зенита"? Оно круче, чем предыдущие?
– Конечно, чемпионство – всегда приятно. А сравнить… Как можно его сравнить? Наверное, первое чемпионство в 1984 году было особенным, весь Ленинград стоял на ушах. Вообще что-то, что делается впервые, это о-го-го, как полет Гагарина в космос. А сейчас… Ну полетела ракета и полетела.
"СЭ"
– Вы вчера были на стадионе в Санкт-Петербурге. Как восприняли нынешнее чемпионство "Зенита"? Оно круче, чем предыдущие?
– Конечно, чемпионство – всегда приятно. А сравнить… Как можно его сравнить? Наверное, первое чемпионство в 1984 году было особенным, весь Ленинград стоял на ушах. Вообще что-то, что делается впервые, это о-го-го, как полет Гагарина в космос. А сейчас… Ну полетела ракета и полетела.
"СЭ"
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