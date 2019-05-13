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Ростов
Оренбург
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Шнуров: чемпионство "Зенита"? Ну полетела ракета и полетела…

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу.

– Вы вчера были на стадионе в Санкт-Петербурге. Как восприняли нынешнее чемпионство "Зенита"? Оно круче, чем предыдущие?

– Конечно, чемпионство – всегда приятно. А сравнить… Как можно его сравнить? Наверное, первое чемпионство в 1984 году было особенным, весь Ленинград стоял на ушах. Вообще что-то, что делается впервые, это о-го-го, как полет Гагарина в космос. А сейчас… Ну полетела ракета и полетела.

"СЭ"
Теги: Шнуров Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:37
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