Россия РПЛ 2018/19
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18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Леонид Федун: назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию спортивного комментатора Нобеля Арустамяна о назначении новым генеральным директором красно-белых Томаса Цорна, который также будет выполнять функции главы спортивного департамента.
"По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
Встречался ли сегодня с Цорном? С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
"По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
Встречался ли сегодня с Цорном? С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
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