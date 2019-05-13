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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Леонид Федун: назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию спортивного комментатора Нобеля Арустамяна о назначении новым генеральным директором красно-белых Томаса Цорна, который также будет выполнять функции главы спортивного департамента.

"По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

Встречался ли сегодня с Цорном? С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было. Ждать ли решения завтра? Увидим", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
Теги: Федун Цорн Спартак
Сегодня, 18:55
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 19:01)
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Болеет за:
«Шинник»
главный левый инсайд на поле (в деле)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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