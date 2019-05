Раванелли успешно прооперирован и пропустит полгода

View this post on Instagram

Полузащитник «Ахмата» Раванелли успешно прооперирован в понедельник в одной из клиник Рима. Напомним, у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки. Там же, в Италии, бразильский легионер грозненцев в течение месяца будет проходить курс реабилитации. Сроки восстановления - шесть месяцев. ?? Come back soon @ravanelli ??