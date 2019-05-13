Раванелли успешно прооперирован и пропустит полгода

Полузащитник "Ахмата" Раванелли успешно прооперирован в понедельник в одной из клиник Рима, информирует пресс-служба клуба.Напомним, что бразилец получил травму в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).У футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки. Там же, в Италии, игрок в течение месяца будет проходить курс реабилитации. Сроки восстановления – шесть месяцев.