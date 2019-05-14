Россия РПЛ 2018/19
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Олег Семенов "Мосфильмовский": "Глушаков? Появились железные доказательства слива Карреры
Руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов, известный болельщик "Спартака" под ником "Мосфильмовский", прокомментировал публикации телеграм-канала Mash, в которых продемонстрирована переписка капитана "Спартака" Дениса Глушакова. В ней игрок делится информацией о проблемах команды и настраивает своих партнеров против тренера.
Позже канал опубликовал аудиозапись разговора полузащитника, где тот критически отзывается о Массимо Каррере, занимавшем в момент беседы пост главного тренера красно-белых.
– Мы и раньше про это говорили. Эти публикации ничего не изменили, просто появились доказательства для тех, кто не верил в то, что Глушаков в чем-то виновен, – сказал Семенов. – Мы это все знали и раньше. Год-два назад.
– Просто догадывались, или были какие-то подтверждения?
– Это же происходило не только в частной переписке. Глушаков говорил подобные вещи болельщикам в открытую, другим общим знакомым. Все знали, просто не было доказательств. Сейчас – появились в сети. Причем железобетонные.
– Нужно ли ставить вопрос о капитанской повязке Глушакова?
– Команда выбирала его, она разберется сама. Футболисты ведь и баннеры в его поддержку делали, и майки надевали. Вообще, главное для "Спартака" сейчас – попасть в Лигу Европы, чтобы игроки конкурировали с сильными соперниками и повышали свой уровень, чтобы болельщики не остались без еврокубков. Сейчас важнее это, а не то, кто капитан и что он когда-то говорил. Тем более, что все об этом и так знали.
– Теперь фанаты не дадут житья Денису, пока он не уйдет?
– Если бы это выложили перед последним домашним матчем в сезоне против "Уфы", мы бы многое услышали с трибун "Открытие Арены". Теперь – только от тех фанатов, кто отправится на выездные матчи в Самару и Оренбург.
– После появления компрометирующих записей Глушаков должен покинуть команду?
– Это уже не нам решать. У Глушакова есть контракт со "Спартаком". У клуба есть юристы, тренер, который решит, нужен ли ему Денис в команде. Впрочем, я скорее связываю появившиеся детали переписок Глушакова с разговорами о том, что с ним хотят расстаться. Это такая подводка для той аудитории, которая не верила в какие-то деяния со стороны Глушакова.
"Спорт-Экспресс"
Позже канал опубликовал аудиозапись разговора полузащитника, где тот критически отзывается о Массимо Каррере, занимавшем в момент беседы пост главного тренера красно-белых.
– Мы и раньше про это говорили. Эти публикации ничего не изменили, просто появились доказательства для тех, кто не верил в то, что Глушаков в чем-то виновен, – сказал Семенов. – Мы это все знали и раньше. Год-два назад.
– Просто догадывались, или были какие-то подтверждения?
– Это же происходило не только в частной переписке. Глушаков говорил подобные вещи болельщикам в открытую, другим общим знакомым. Все знали, просто не было доказательств. Сейчас – появились в сети. Причем железобетонные.
– Нужно ли ставить вопрос о капитанской повязке Глушакова?
– Команда выбирала его, она разберется сама. Футболисты ведь и баннеры в его поддержку делали, и майки надевали. Вообще, главное для "Спартака" сейчас – попасть в Лигу Европы, чтобы игроки конкурировали с сильными соперниками и повышали свой уровень, чтобы болельщики не остались без еврокубков. Сейчас важнее это, а не то, кто капитан и что он когда-то говорил. Тем более, что все об этом и так знали.
– Теперь фанаты не дадут житья Денису, пока он не уйдет?
– Если бы это выложили перед последним домашним матчем в сезоне против "Уфы", мы бы многое услышали с трибун "Открытие Арены". Теперь – только от тех фанатов, кто отправится на выездные матчи в Самару и Оренбург.
– После появления компрометирующих записей Глушаков должен покинуть команду?
– Это уже не нам решать. У Глушакова есть контракт со "Спартаком". У клуба есть юристы, тренер, который решит, нужен ли ему Денис в команде. Впрочем, я скорее связываю появившиеся детали переписок Глушакова с разговорами о том, что с ним хотят расстаться. Это такая подводка для той аудитории, которая не верила в какие-то деяния со стороны Глушакова.
"Спорт-Экспресс"
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