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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Олег Семенов "Мосфильмовский": "Глушаков? Появились железные доказательства слива Карреры

Руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов, известный болельщик "Спартака" под ником "Мосфильмовский", прокомментировал публикации телеграм-канала Mash, в которых продемонстрирована переписка капитана "Спартака" Дениса Глушакова. В ней игрок делится информацией о проблемах команды и настраивает своих партнеров против тренера.

Позже канал опубликовал аудиозапись разговора полузащитника, где тот критически отзывается о Массимо Каррере, занимавшем в момент беседы пост главного тренера красно-белых.

– Мы и раньше про это говорили. Эти публикации ничего не изменили, просто появились доказательства для тех, кто не верил в то, что Глушаков в чем-то виновен, – сказал Семенов. – Мы это все знали и раньше. Год-два назад.

– Просто догадывались, или были какие-то подтверждения?

– Это же происходило не только в частной переписке. Глушаков говорил подобные вещи болельщикам в открытую, другим общим знакомым. Все знали, просто не было доказательств. Сейчас – появились в сети. Причем железобетонные.

– Нужно ли ставить вопрос о капитанской повязке Глушакова?

– Команда выбирала его, она разберется сама. Футболисты ведь и баннеры в его поддержку делали, и майки надевали. Вообще, главное для "Спартака" сейчас – попасть в Лигу Европы, чтобы игроки конкурировали с сильными соперниками и повышали свой уровень, чтобы болельщики не остались без еврокубков. Сейчас важнее это, а не то, кто капитан и что он когда-то говорил. Тем более, что все об этом и так знали.

– Теперь фанаты не дадут житья Денису, пока он не уйдет?

– Если бы это выложили перед последним домашним матчем в сезоне против "Уфы", мы бы многое услышали с трибун "Открытие Арены". Теперь – только от тех фанатов, кто отправится на выездные матчи в Самару и Оренбург.

– После появления компрометирующих записей Глушаков должен покинуть команду?

– Это уже не нам решать. У Глушакова есть контракт со "Спартаком". У клуба есть юристы, тренер, который решит, нужен ли ему Денис в команде. Впрочем, я скорее связываю появившиеся детали переписок Глушакова с разговорами о том, что с ним хотят расстаться. Это такая подводка для той аудитории, которая не верила в какие-то деяния со стороны Глушакова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семенов Глушаков Спартак
Сегодня, 13:25
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#2  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 14:51)
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online

– Это же происходило не только в частной переписке. Глушаков говорил подобные вещи болельщикам в открытую, другим общим знакомым. Все знали, просто не было доказательств. Сейчас – появились в сети. Причем железобетонные.

Что значит доказательства? Для кого, для суда?)) Если он в открытую говорил, что и кому надо доказывать?
Просто Денис Иванович Фонвизин, "Недоросль".)))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интриган №2 российского футбола. №1 -Деньгисов.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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