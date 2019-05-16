Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Сенников: если бы гол "Ростова" был засчитан, возможно, "Локо" пришлось бы тяжело
Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал результаты полуфинальных матчей Кубка России, а также рассказал, чего ждать от финальной битвы за трофей.
- Можно сказать, что на результат матча «Ростов» - «Локомотив» (0:2) повлияло большое количество травмированных в команде Валерия Карпина?
- Конечно, где-то не хватило «Ростову» его опытных игроков, пропустивших встречу из-за травм. Те же Ерёменко, Паршивлюк, Сигурдарссон. В состав были включены несколько молодых ребят, которые, можно сказать, впервые вышли. Тем не менее неплохой футбол они показывали. «Локомотив» в свою очередь тоже был настроен на победу и сыграл очень уверенно, но если бы гол «Ростова» на 10-й секунде был засчитан, возможно, игра сложилась бы по-другому: конечно, «Локо» пришлось бы сложно. Но надо отметить, что в первой игре с VAR повезло ростовчанам, когда пенальти назначили, а в этот раз VAR сыграл в пользу «Локомотива», зафиксировав миллиметровый офсайд. Ну а после этого красно-зеленые, конечно, больше атаковали. Тяжело было вскрыть оборону «Ростова», но дальний удар Жемалетдинова сделал свое дело. Гол Смолова? Там уже «Ростов» большими силами пошел вперед. Смолов изначально очень хорошо укрыл мяч, протащил. Здорово было в стеночку сыграно с Миранчуком по центру. Была удобная скидка, и Федор в этой ситуации очень хорошо реализовал момент.
- Была информация о том, что «Локомотив» может продать Смолова в другой клуб...
- Не знаю, мне кажется, тут смотря какая ситуация, как все будет складываться: если Федор сам захочет куда-то уходить, наверное... Последние матчи он очень хорошо играет, забивает. Возможно, кто-то что-то пересмотрит. Либо руководство, либо Федор сам захочет остаться и выступить в Лиге чемпионов, если «Локо» выполнит эту задачу. Остаются две важные в этом отношении игры - думаю, от их результата будет зависеть, куда Смолов пойдет после завершения сезона.
- Что думаете о победе «Урала» над «Арсеналом» по сумме двух матчей?
- Неожиданное для туляков начало - соперник забил уже на первой минуте, затем был достаточно спорный пенальти в их ворота. Мяч вроде бы в руку попал, и у судьи не было больше вариантов не назначить. Но удаление Бикфалви изменило ход игры целиком, что заставило понервничать болельщиков «Урала». Потому что большую часть матча их команде пришлось отбиваться, второй тайм был тяжелый. Но игроки «Урала» выдержали - молодцы. А у туляков просто не хватило времени и сил забить четыре мяча - это очень сложная задача.
- Наставник «Урала» Дмитрий Парфенов - кубковый боец: в прошлом году в трудной ситуации под его руководством Кубок России выиграл «Тосно», сейчас к этому близка его нынешняя команда.
- Да, есть у его команд очень успешный опыт выступлений в этом турнире. Сейчас, кстати, повторяется ситуация двухлетней давности, когда в финал Кубка России вышли «Локомотив» и «Урал». Тогда победил «Локо», но сейчас будет совсем другая игра: другие немножко футболисты, потом амбициозный тренер и амбициозная команда у екатеринбуржцев. «Урал» очень хочет попасть в еврокубки - это очень большая мотивация. Так что матч ожидается интересный, а победит сильнейший.
- Можно сказать, что на результат матча «Ростов» - «Локомотив» (0:2) повлияло большое количество травмированных в команде Валерия Карпина?
- Конечно, где-то не хватило «Ростову» его опытных игроков, пропустивших встречу из-за травм. Те же Ерёменко, Паршивлюк, Сигурдарссон. В состав были включены несколько молодых ребят, которые, можно сказать, впервые вышли. Тем не менее неплохой футбол они показывали. «Локомотив» в свою очередь тоже был настроен на победу и сыграл очень уверенно, но если бы гол «Ростова» на 10-й секунде был засчитан, возможно, игра сложилась бы по-другому: конечно, «Локо» пришлось бы сложно. Но надо отметить, что в первой игре с VAR повезло ростовчанам, когда пенальти назначили, а в этот раз VAR сыграл в пользу «Локомотива», зафиксировав миллиметровый офсайд. Ну а после этого красно-зеленые, конечно, больше атаковали. Тяжело было вскрыть оборону «Ростова», но дальний удар Жемалетдинова сделал свое дело. Гол Смолова? Там уже «Ростов» большими силами пошел вперед. Смолов изначально очень хорошо укрыл мяч, протащил. Здорово было в стеночку сыграно с Миранчуком по центру. Была удобная скидка, и Федор в этой ситуации очень хорошо реализовал момент.
- Была информация о том, что «Локомотив» может продать Смолова в другой клуб...
- Не знаю, мне кажется, тут смотря какая ситуация, как все будет складываться: если Федор сам захочет куда-то уходить, наверное... Последние матчи он очень хорошо играет, забивает. Возможно, кто-то что-то пересмотрит. Либо руководство, либо Федор сам захочет остаться и выступить в Лиге чемпионов, если «Локо» выполнит эту задачу. Остаются две важные в этом отношении игры - думаю, от их результата будет зависеть, куда Смолов пойдет после завершения сезона.
- Что думаете о победе «Урала» над «Арсеналом» по сумме двух матчей?
- Неожиданное для туляков начало - соперник забил уже на первой минуте, затем был достаточно спорный пенальти в их ворота. Мяч вроде бы в руку попал, и у судьи не было больше вариантов не назначить. Но удаление Бикфалви изменило ход игры целиком, что заставило понервничать болельщиков «Урала». Потому что большую часть матча их команде пришлось отбиваться, второй тайм был тяжелый. Но игроки «Урала» выдержали - молодцы. А у туляков просто не хватило времени и сил забить четыре мяча - это очень сложная задача.
- Наставник «Урала» Дмитрий Парфенов - кубковый боец: в прошлом году в трудной ситуации под его руководством Кубок России выиграл «Тосно», сейчас к этому близка его нынешняя команда.
- Да, есть у его команд очень успешный опыт выступлений в этом турнире. Сейчас, кстати, повторяется ситуация двухлетней давности, когда в финал Кубка России вышли «Локомотив» и «Урал». Тогда победил «Локо», но сейчас будет совсем другая игра: другие немножко футболисты, потом амбициозный тренер и амбициозная команда у екатеринбуржцев. «Урал» очень хочет попасть в еврокубки - это очень большая мотивация. Так что матч ожидается интересный, а победит сильнейший.
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