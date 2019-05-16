Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире телеканала "Матч премьер" заявил, что перешел в этот клуб из-за того, что хотел сменить обстановку."Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали. Надо было сменить обстановку, команду", - сказал Глушаков.