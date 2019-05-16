Россия РПЛ 2018/19
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Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (9)
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Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире телеканала "Матч премьер" заявил, что перешел в этот клуб из-за того, что хотел сменить обстановку.
"Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали. Надо было сменить обстановку, команду", - сказал Глушаков.
"Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали. Надо было сменить обстановку, команду", - сказал Глушаков.
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