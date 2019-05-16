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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире телеканала "Матч премьер" заявил, что перешел в этот клуб из-за того, что хотел сменить обстановку.

"Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали. Надо было сменить обстановку, команду", - сказал Глушаков.
Теги: Глушаков Локомотив Спартак
Сегодня, 19:25
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9
(2)
#9  Egorysche   (Сегодня, 20:21)
  • +1
  •  (1)
online

если какой-то клуб подпишет Глушакова, значит через этот клуб отмывают бабло. Потому что ни один нормальный владелец клуба не приобретёт это недоразумение, после того что оно сделало в Спартаке
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 20:10)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Слава Богу что ушел. Боже упаси что бы не вернулся в Локо. В Ростов пора, к Карпину.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 20:01)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
простеттутка
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 19:51)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
колхоз


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:46)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Не люблю этого типа, гнилая подлая душонка, единственная от него польза, это что он ушел из Локо. Перешел в клуб, который всегда ненавидел. Сам говорил. Зачем спрашивается? Если Спартаку удастся от него избавиться, то и у них всё наладится.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#4  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Не возьмет тебя Шпалыч! Твой клуб это спортаг! Какой человек такой и клуб!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#3  GPS   (Сегодня, 19:40)
  • +2
  •  (6)
online

И взаправду у чела с башкой траблы...


--------------------
#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 19:30)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну если сливать тренеров которые чего то добиваются то да ничего не выиграть
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 19:26)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
за то ушел - и кубки посыпались. гниль
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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