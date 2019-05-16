Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о необходимости усиления состава перед новым сезоном, в котором петербургская команда сыграет в Лиге чемпионов в качестве чемпиона России."В Лиге чемпионов нет слабых команд. Абсолютно. Идеальный расклад, когда в группе есть одна очень сильная команда и три клуба, которые могут бороться за вторую путевку в плей-офф. Посмотрим, каким будет жребий.Это шикарный турнир. Мы много чего упустили за последние годы. Чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, нам нужно усиливаться и укрепляться", - сказал Семак в эфире радио "Зенит".