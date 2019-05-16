Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о необходимости усиления состава перед новым сезоном, в котором петербургская команда сыграет в Лиге чемпионов в качестве чемпиона России.
"В Лиге чемпионов нет слабых команд. Абсолютно. Идеальный расклад, когда в группе есть одна очень сильная команда и три клуба, которые могут бороться за вторую путевку в плей-офф. Посмотрим, каким будет жребий.
Это шикарный турнир. Мы много чего упустили за последние годы. Чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, нам нужно усиливаться и укрепляться", - сказал Семак в эфире радио "Зенит".
Sport24.ru
"В Лиге чемпионов нет слабых команд. Абсолютно. Идеальный расклад, когда в группе есть одна очень сильная команда и три клуба, которые могут бороться за вторую путевку в плей-офф. Посмотрим, каким будет жребий.
Это шикарный турнир. Мы много чего упустили за последние годы. Чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, нам нужно усиливаться и укрепляться", - сказал Семак в эфире радио "Зенит".
Sport24.ru
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