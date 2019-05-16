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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о необходимости усиления состава перед новым сезоном, в котором петербургская команда сыграет в Лиге чемпионов в качестве чемпиона России.

"В Лиге чемпионов нет слабых команд. Абсолютно. Идеальный расклад, когда в группе есть одна очень сильная команда и три клуба, которые могут бороться за вторую путевку в плей-офф. Посмотрим, каким будет жребий.

Это шикарный турнир. Мы много чего упустили за последние годы. Чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, нам нужно усиливаться и укрепляться", - сказал Семак в эфире радио "Зенит".

Sport24.ru
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 22:16
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#4  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
посмотрим, по слухам очередные заболотные придут. но нужно дождаться!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#3  Валерий Федосеев   (Сегодня, 23:03)
  • -5
  •  (5)

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 16.05.2019 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 22:56)
  • -5
  •  (5)

наши власти опустят все клубы россии но вас поднимут
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  golden Axe   (Сегодня, 22:44)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это шикарный турнир. Мы много чего упустили за последние годы. Чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, нам нужно усиливаться и укрепляться"

Будет вам усиление или полное фиаско,бомжи лампоголовые))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
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