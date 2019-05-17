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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Игнашевич: Мамаев - это Парфён Рогожин из "Идиота"

Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава "армейцев" Сергей Игнашевич прокомментировал ситуацию вокруг своего друга Павла Мамаева, выступающего за "Краснодар", и форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.

У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфён Рогожин из "Идиота" - это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, - это про Пашу", - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
Теги: Игнашевич ЦСКА Мамаев
Сегодня, 09:03
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#6  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 10:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
что ни чего в жизни хорошего и полезного не сделали, ни для семьи, ни для родины!


Сам много полезного сделал для семьи или Родины? Начни хотя бы писать это слово с большой буквы.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#5  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 10:10)
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Мамай, это не Рогожин, а Толик Яковлев из рассказа Шукшина "Дебил".
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 10:00)
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Напрашивается продолжение: "А Кокорин это сам ..."
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 09:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
тем и страшны эти Парфены Рогожины, что ни чего в жизни хорошего и полезного не сделали, ни для семьи, ни для родины! но всё, что им свалиться они пропьют, просрут и разбазарят! для них главное, жажда дешевой популярности и что бы вокруг них все "горело" отсюда и огульные пьянки со швырянием деньгами и драки!
пустые и ни к чемные людишки!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 09:08)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Даже Игнаш решился высказаться об двух дебилах футболистах.
Куда бы ты пригласил их, ты вообще лицо официальное, это позиция твоего работодателя? Думаю, что нет.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 09:04)
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Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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