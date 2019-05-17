Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Игнашевич: Мамаев - это Парфён Рогожин из "Идиота"
Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава "армейцев" Сергей Игнашевич прокомментировал ситуацию вокруг своего друга Павла Мамаева, выступающего за "Краснодар", и форварда "Зенита" Александра Кокорина.
"Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.
У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфён Рогожин из "Идиота" - это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, - это про Пашу", - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
"Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.
У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфён Рогожин из "Идиота" - это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, - это про Пашу", - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
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