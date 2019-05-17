Россия РПЛ 2018/19
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Нападающий "Урала" Ильин заявил, что не оскорблял по национальному признаку Мирзова
Нападающий "Урала" Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу слухов об оскорблении по национальному признаку полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова после полуфинального матча Кубка России.
"После матча с тульским "Арсеналом" между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым "дружеским", я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию", - цитирует Ильина официальный сайт "Урала".
"После матча с тульским "Арсеналом" между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым "дружеским", я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию", - цитирует Ильина официальный сайт "Урала".
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