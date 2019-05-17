Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Нападающий "Урала" Ильин заявил, что не оскорблял по национальному признаку Мирзова

Нападающий "Урала" Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу слухов об оскорблении по национальному признаку полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова после полуфинального матча Кубка России.

"После матча с тульским "Арсеналом" между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым "дружеским", я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию", - цитирует Ильина официальный сайт "Урала".
Теги: Урал Ильин Мирзов
Сегодня, 14:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:50)
  • 0
  •  (0)
online

"Я не называй хачика чуркой" - сказал Ильин


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  Xander Cage   (Сегодня, 14:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Видимо не чуркой, а чурбаном назвал. Ошибочка вышла grinning
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  Павел_2   (Сегодня, 14:40)
  • 0
  •  (0)
online

ну все подавили ильина хозяева россиюшки
и
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама