Россия РПЛ 2018/19
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Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо"
Телеграм-канал "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, сообщил о том, что центральный защитник Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом", несмотря на предложенные три миллиона рублей в месяц. Более предпочтителен для футболиста переезд в Москву.
В сообщении говорится:
- Защитник Арсенала Беляев пока не желает продлевать контракт с клубом, несмотря на шикарное предложение - около 3 миллионов рублей в месяц. Защитник, вероятно, рассматривает варианты от двух столичных клубов - Локо и Спартака. В Спартаке знакомый тренер (не факт, впрочем, что Кононов дает добро на эту кандидатуру), в Локо, как говорят, решают, как снизить контрактное обременение по зарплата Чорлуки - 4 млн евро в год не может платить даже государственная компания РЖД, - опубликовал Егоров.
В текущем сезоне Беляев принял участие в 26 матчах и забил один гол, а также вызывался в сборную России.
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В сообщении говорится:
- Защитник Арсенала Беляев пока не желает продлевать контракт с клубом, несмотря на шикарное предложение - около 3 миллионов рублей в месяц. Защитник, вероятно, рассматривает варианты от двух столичных клубов - Локо и Спартака. В Спартаке знакомый тренер (не факт, впрочем, что Кононов дает добро на эту кандидатуру), в Локо, как говорят, решают, как снизить контрактное обременение по зарплата Чорлуки - 4 млн евро в год не может платить даже государственная компания РЖД, - опубликовал Егоров.
В текущем сезоне Беляев принял участие в 26 матчах и забил один гол, а также вызывался в сборную России.
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