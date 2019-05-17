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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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3 Краснодар 28 50
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5 ЦСКА 28 45
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Новости партнеров

Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо"

Телеграм-канал "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, сообщил о том, что центральный защитник Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом", несмотря на предложенные три миллиона рублей в месяц. Более предпочтителен для футболиста переезд в Москву.

В сообщении говорится:

- Защитник Арсенала Беляев пока не желает продлевать контракт с клубом, несмотря на шикарное предложение - около 3 миллионов рублей в месяц. Защитник, вероятно, рассматривает варианты от двух столичных клубов - Локо и Спартака. В Спартаке знакомый тренер (не факт, впрочем, что Кононов дает добро на эту кандидатуру), в Локо, как говорят, решают, как снизить контрактное обременение по зарплата Чорлуки - 4 млн евро в год не может платить даже государственная компания РЖД, - опубликовал Егоров.

В текущем сезоне Беляев принял участие в 26 матчах и забил один гол, а также вызывался в сборную России.

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Теги: Беляев Арсенал Локомотив Спартак
Сегодня, 16:23
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#5  safonas   (Сегодня, 17:51)
  • -1
  •  (1)
online

вопрос зачем он Спартаку, если там своих хватает?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
днище


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#3  Яamon   (Сегодня, 17:13)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Беляев - хороший парень, но слишком добрый на поле. игрок, в т.ч. защитник, должен быть немного бесноватым, таким, как, например, Хёведес. каждый нап должен понимать, что есть риск уйти с поля с оторванными ногами
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 17:12)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Неплохой вариант. Наш воспитанник. Но правда больше для ротации. Вообще Чорлука и в 33 года шикарен, Беляев его никак не заменит. Чорлука при всем уважении к остальным, тактически в разы сильнее и Квирквелии и Хеведеса.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:57)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Телеграм-канал "Футбольный Биги"
В Спартаке знакомый тренер (не факт, впрочем, что Кононов дает добро на эту кандидатуру)

продано уже,
для дегенератов - Бокетти ищет себе новый клуб
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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