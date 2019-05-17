Россия РПЛ 2018/19
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В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын
Капитан и защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщил его брат и футболист "Спартака" Дмитрий в Инстаграме.
"У меня только что родился 4-й племянник! Кирилл и Екатерина, поздравляю вас! Теперь надо девочку еще", – написал Дмитрий Комбаров в Инстаграме.
"У меня только что родился 4-й племянник! Кирилл и Екатерина, поздравляю вас! Теперь надо девочку еще", – написал Дмитрий Комбаров в Инстаграме.
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