Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын

Капитан и защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщил его брат и футболист "Спартака" Дмитрий в Инстаграме.

"У меня только что родился 4-й племянник! Кирилл и Екатерина, поздравляю вас! Теперь надо девочку еще", – написал Дмитрий Комбаров в Инстаграме.
Теги: Кокорин
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