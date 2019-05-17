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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Гендиректор "Балтики": уверен, что закроем долги и получим лицензию

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал ситуацию с получением лицензии РФС.

"Да, действительно "Балтике" отказано в лицензировании, мы сейчас будем дорабатывать нюансы, которые были нами упущены. В основном у нас есть задолженности перед ушедшими футболистами и перед лигой, поэтому, как только мы их закроем, а мы их в ближайшее время закроем, то процедура будет возобновлена. Я уверен, что мы закроем все долги и "Балтика" получит лицензирование", - цитирует Качукаева Sport24.ru.
Теги: Балтика
Сегодня, 21:31
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