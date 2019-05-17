Россия РПЛ 2018/19
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Гендиректор "Балтики": уверен, что закроем долги и получим лицензию
Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал ситуацию с получением лицензии РФС.
"Да, действительно "Балтике" отказано в лицензировании, мы сейчас будем дорабатывать нюансы, которые были нами упущены. В основном у нас есть задолженности перед ушедшими футболистами и перед лигой, поэтому, как только мы их закроем, а мы их в ближайшее время закроем, то процедура будет возобновлена. Я уверен, что мы закроем все долги и "Балтика" получит лицензирование", - цитирует Качукаева Sport24.ru.
"Да, действительно "Балтике" отказано в лицензировании, мы сейчас будем дорабатывать нюансы, которые были нами упущены. В основном у нас есть задолженности перед ушедшими футболистами и перед лигой, поэтому, как только мы их закроем, а мы их в ближайшее время закроем, то процедура будет возобновлена. Я уверен, что мы закроем все долги и "Балтика" получит лицензирование", - цитирует Качукаева Sport24.ru.
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