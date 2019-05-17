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Оренбург
Рубин
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Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Экс-форвард "Спартака" не почувствовал по аудиозаписи, что Глушаков сливал Карреру

Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко не согласен с мнением, что полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков в недавней опубликованной аудиозаписи хотел увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

– Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в "Спартаке". Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история... Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в "Спартаке". Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справится с таким давлением со всех сторон. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось... Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе.

– Поменяли к нему отношение после появившейся недавно аудиозаписи?

– Мы же не знаем, что, откуда и почему идет. То, что я слышал на аудиозаписи? Это, кстати, нормальное явление. Чей голос на аудиозаписи? Но футболист имеет право на свое мнение. При этом он ведь не один разговаривал с начальством. Нормальная, повторю, история. Я не почувствовал по записи, что Глушаков сливал Карреру. Ничего и никого он не сливал! В "Спартаке" такие ситуации и раньше возникали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Каррера Спартак
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