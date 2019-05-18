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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Алексей Миранчук: на месте Фернандеша тоже чувствовал бы себя не на 100%

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук отметил, что неопределённость в отношениях с клубом влияет на хавбека "железнодорожников" Мануэла Фернандеша.

"Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы он ни старался, неопределённость всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.

Что мне помогло в такой ситуации? Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: "Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить", - цитирует Миранчука "Чемпионат".
Теги: Миранчук Ал. Фернандеш Локомотив
Сегодня, 13:51
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#2  borisshev  Краснодар (Сегодня, 15:01)
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Болеет за:
«Краснодар»
Японский городовой!!!После подписания контракта ты должен работать от А до Я!!!Тормозиться на букве Ф (образно)ты не имеешь право,т.к. за данный алфавит тебе вовремя и исправно платит хозяин твоей азбуки!Получается,что по рассуждению Миранчука,пока небудет куплен новый букварь,игрок должен остановиться на старом букваре на букве Фе???
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:56)
  • +1
  •  (3)

настоящий патриот команды, "мы просто подписали контракт и я начал бегать"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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