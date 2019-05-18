Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Миранчук: на месте Фернандеша тоже чувствовал бы себя не на 100%
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук отметил, что неопределённость в отношениях с клубом влияет на хавбека "железнодорожников" Мануэла Фернандеша.
"Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы он ни старался, неопределённость всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.
Что мне помогло в такой ситуации? Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: "Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить", - цитирует Миранчука "Чемпионат".
"Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы он ни старался, неопределённость всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.
Что мне помогло в такой ситуации? Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: "Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить", - цитирует Миранчука "Чемпионат".
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