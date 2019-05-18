Россия РПЛ 2018/19
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Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
Полузащитник "Оренбурга" Денис Попович прокомментировал победу над "Уфой" (2:0).
- Выиграли. Довольны тремя очками. Осталась одна игра, чтобы закончить чемпионат в хорошем настроении.
- Предварительные итоги сезона как подведете?
- В начале чемпионата была задача остаться в РПЛ. А после первой половины сезона мы поняли, что если будем хорошо играть, то сможем попасть в еврокубки. Мы довольны своей хорошей игрой в нынешнем сезоне. Выигрывали у "Локомотива", у ЦСКА.
- В еврокубки на следующий год?
- Не знаю. Посмотрим, какая будет команда. Знаю, что у многих игроков закончатся контракты, и не знаю, какой будет у нас команда, передает слова Поповича корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
- Выиграли. Довольны тремя очками. Осталась одна игра, чтобы закончить чемпионат в хорошем настроении.
- Предварительные итоги сезона как подведете?
- В начале чемпионата была задача остаться в РПЛ. А после первой половины сезона мы поняли, что если будем хорошо играть, то сможем попасть в еврокубки. Мы довольны своей хорошей игрой в нынешнем сезоне. Выигрывали у "Локомотива", у ЦСКА.
- В еврокубки на следующий год?
- Не знаю. Посмотрим, какая будет команда. Знаю, что у многих игроков закончатся контракты, и не знаю, какой будет у нас команда, передает слова Поповича корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
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