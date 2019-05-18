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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу

Полузащитник "Оренбурга" Денис Попович прокомментировал победу над "Уфой" (2:0).

- Выиграли. Довольны тремя очками. Осталась одна игра, чтобы закончить чемпионат в хорошем настроении.

- Предварительные итоги сезона как подведете?

- В начале чемпионата была задача остаться в РПЛ. А после первой половины сезона мы поняли, что если будем хорошо играть, то сможем попасть в еврокубки. Мы довольны своей хорошей игрой в нынешнем сезоне. Выигрывали у "Локомотива", у ЦСКА.

- В еврокубки на следующий год?

- Не знаю. Посмотрим, какая будет команда. Знаю, что у многих игроков закончатся контракты, и не знаю, какой будет у нас команда, передает слова Поповича корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
Теги: Оренбург Уфа
Сегодня, 16:26
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