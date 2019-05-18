Роман Бабаев: не знаю, что должно произойти, чтобы Фернандес перешел в "Зенит" (видео)
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Ахматом" прокомментировал информацию о том, что защитник команды Марио Фернандес летом может перейти в "Зенит", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Сейчас не до эстетики: заключительные туры чемпионата, каждое очко на вес золота. Тяжело нам даются игры, но мы уже много раз говорили, понятно, что это не оправдание, но у нас команда молодая, нестабильная, психологически неустойчивая - всё придёт с опытом, как раз через такие матчи закаляется характер и появляется стержень. Если говорить о неприятном, то это травма Влашича. Надеюсь, она окажется несерьёзной. Завтра будет медобследование. А так рады победе. Хотел бы в очередной раз отметить болельщиков, которые с первой до последний минуты поддерживали команду, гнали ее вперёд. Для молодых игроков это особенно важно. Надеемся, что в следующем сезоне станем сильнее, наберемся опыта и выступим успешнее.
- Есть ли шансы, что Влашич останется?
- Есть. Понятно, что задача не из лёгких. В этот раз останемся без Лиги чемпионов, а это дополнительный козырь. Тем не менее, шанс хороший. Речь идёт о трансфере.
- По поводу Бекао и Дивеева?
- Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА. На следующие неделе закроем нюансы. По Бекао тоже, есть несогласованные некоторые условия. Мы решим эту проблемы.
- Марио Фернандес продается?
- Продается любой игрок. Нет футболистов, которые не продаются. В данном случае это слухи, официальных запросов.
- В "Зенит" он точно не уйдет?
- Не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант. Сейчас только слухи.