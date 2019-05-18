Андрей Червиченко: я не думаю, что Каррера не говорил вещей ещё похуже про Глушакова, просто с ним записей нет
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал скандальную аудиозапись, на которой полузащитник красно-белых Денис Глушаков высказывается о Массимо Каррере.
"Ещё далеко не факт, что это не смонтированный монолог. Да и вообще всё это грязно и паскудно, использовать в медийной борьбе такие вещи... это неправильно. Если же он это говорил - я не знаю почему это для кого-то стало откровением. Такова жизнь любой команды, не все игроки любят тренера и наоборот. Специалисты иногда и вовсе подсиживают футболистов, чтобы на их место привести игроков, в которых они во всех смыслах больше заинтересованы. Такие конфликты постоянны и они везде, в том числе и в самых топовых клубах мира. Да и я не думаю, что Каррера не говорил вещей ещё похуже про Глушакова, просто с ним записей нет (смеётся). Мне кажется, что это продолжение борьбы группировок, которые кружат рядом с владельцем "Спартака" для того, чтобы в итоге оказаться поближе к трансферному бюджету (смеётся). Но использованные методы очень низкие", - сказал Червиченко.
"Ещё далеко не факт, что это не смонтированный монолог. Да и вообще всё это грязно и паскудно, использовать в медийной борьбе такие вещи... это неправильно. Если же он это говорил - я не знаю почему это для кого-то стало откровением. Такова жизнь любой команды, не все игроки любят тренера и наоборот. Специалисты иногда и вовсе подсиживают футболистов, чтобы на их место привести игроков, в которых они во всех смыслах больше заинтересованы. Такие конфликты постоянны и они везде, в том числе и в самых топовых клубах мира. Да и я не думаю, что Каррера не говорил вещей ещё похуже про Глушакова, просто с ним записей нет (смеётся). Мне кажется, что это продолжение борьбы группировок, которые кружат рядом с владельцем "Спартака" для того, чтобы в итоге оказаться поближе к трансферному бюджету (смеётся). Но использованные методы очень низкие", - сказал Червиченко.