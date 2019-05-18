ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе
ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе, сообщает "Чемпионат.сом".
Форвард принадлежит "Роме", а нынешний сезон провёл в аренде в АЕКе. Московский клуб рассматривает вариант аренды игрока, при этом приоритетным правом на трансфер футболиста владеет греческий клуб.
В этом сезоне Понсе принял участие в 27 матчах греческого национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей.
Форвард принадлежит "Роме", а нынешний сезон провёл в аренде в АЕКе. Московский клуб рассматривает вариант аренды игрока, при этом приоритетным правом на трансфер футболиста владеет греческий клуб.
В этом сезоне Понсе принял участие в 27 матчах греческого национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей.