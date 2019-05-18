ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе

ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе, сообщает "Чемпионат.сом".

Форвард принадлежит "Роме", а нынешний сезон провёл в аренде в АЕКе. Московский клуб рассматривает вариант аренды игрока, при этом приоритетным правом на трансфер футболиста владеет греческий клуб.

В этом сезоне Понсе принял участие в 27 матчах греческого национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей.
Теги: ЦСКА АЕК
Сегодня, 23:22
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