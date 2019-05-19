"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Зенит"

В матче 29-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал победу над "Зенитом".

Чемпионат России

29 тур

"Ростов" – "Зенит" 1:0

Гол: Попов, 67 (пен).

"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Калачёв (Щадин, 45), Зайнутдинов (Гацкан, 71), Попов, Норманн, Плиев (Глебов, 38).

"Зенит": Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер (Оздоев, 75), Мусаев (Ерохин, 70), Ригони, Заболотный (Мак, 65).

Предупреждения: Глебов, 58, Маммана, 66, Ригони, 70, Набиуллин, 90+2.
Теги: Ростов Зенит
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