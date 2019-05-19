Дмитрий Хохлов: "Динамо" обязано показать хорошую игру и положительный результат в матче открытия стадиона

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов оценил игру 29-го тура РПЛ с "Енисеем" (2:2) и рассказал, чего ожидает от заключительного матча чемпионата с "Арсеналом", которым 26 мая откроется новый стадион столичного клуба."Из-за глупейших ошибок мы пропустили два гола. Один — с пенальти, когда абсолютно не нужно было делать подкат. Второй — во время атаки сами себя обрезаем и привозим контратаку.Мы уже до этого на теоретических занятиях сто раз говорили, что нужно уметь играть по счету. Это не значит, что надо прижиматься. Когда выигрываешь, нужно более спокойно распоряжаться мячом, не устраивать качели. Второй гол возник как раз из-за того, что мы просто так отдали сопернику мяч.Будет ли легким первый матч на нашем новом стадионе? Я не помню, когда у нас последний раз был легкий матч. Будет давление, его никуда не денешь. Это матч-открытие на своем стадионе. Мы обязаны показать хорошую игру и положительный результат. Надеюсь, переполненные трибуны будут хорошим знаком для шага вперед", - цитирует Хохлова "Динамо ТВ".