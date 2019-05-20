Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали приговор
Адвокаты, участвующие в деле об избиении нескольких человек нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, подали апелляционные жалобы в Московский городской суд, передает Sport24.ru.
"Сегодня мы подаем жалобы на решение Пресненского суда", - сказал Бушманов. Как ранее сообщали адвокаты, рассмотрение жалобы Мосгорсудом может занять около полутора месяцев.
Подачу жалобы в инстаграме подтвердила и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.
"Сегодня мы подаем жалобы на решение Пресненского суда", - сказал Бушманов. Как ранее сообщали адвокаты, рассмотрение жалобы Мосгорсудом может занять около полутора месяцев.
Подачу жалобы в инстаграме подтвердила и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.