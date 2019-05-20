Адвокат Мамаева: хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал решение о подаче апелляционной жалобе в Московский городской суд.
"Прокуратура внесла апелляционное представление по части хулиганства, а именно пункта «А» (использование предметов в качестве оружия), поскольку суд признал виновными по ч1 ст 213 ук рф (без пункта а). Суд при вынесении приговора в квалификации действий не указал его смену. Мы хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый. Дело не вернется в Пресненский суд. Апелляционная инстанция просто рассмотрит дело по существу", - цитирует Бушманова Sport24.ru
"Прокуратура внесла апелляционное представление по части хулиганства, а именно пункта «А» (использование предметов в качестве оружия), поскольку суд признал виновными по ч1 ст 213 ук рф (без пункта а). Суд при вынесении приговора в квалификации действий не указал его смену. Мы хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый. Дело не вернется в Пресненский суд. Апелляционная инстанция просто рассмотрит дело по существу", - цитирует Бушманова Sport24.ru