Адвокат Мамаева: хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал решение о подаче апелляционной жалобе в Московский городской суд.

"Прокуратура внесла апелляционное представление по части хулиганства, а именно пункта «А» (использование предметов в качестве оружия), поскольку суд признал виновными по ч1 ст 213 ук рф (без пункта а). Суд при вынесении приговора в квалификации действий не указал его смену. Мы хотим изменить приговор, а прокурор отменить приговор и вынести новый. Дело не вернется в Пресненский суд. Апелляционная инстанция просто рассмотрит дело по существу", - цитирует Бушманова Sport24.ru
Теги: Бушманов Кокорин Мамаев
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