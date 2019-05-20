РФС: большинство билетов на финал Кубка России уже реализовано
Болельщики раскупили большую часть билетов на финал Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом", который пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.
"Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано. Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника — и футбольного, и городского", - цитирует пресс-службу РФС "Чемпионат".
"Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано. Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника — и футбольного, и городского", - цитирует пресс-службу РФС "Чемпионат".