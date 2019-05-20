РФС: большинство билетов на финал Кубка России уже реализовано

Болельщики раскупили большую часть билетов на финал Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом", который пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.

"Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано. Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника — и футбольного, и городского", - цитирует пресс-службу РФС "Чемпионат".
Сегодня, 23:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама