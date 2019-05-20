Гжегож Крыховяк: когда отдыхал в Южной Африке, мог потрогать слона, но это опасно, я же не тупой
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, как отдыхал в Южной Африке и почему не стал трогать слонов.
"Я впервые попал на сафари. Всегда думал, что сафари — это безопасный отель вокруг тебя с огромными стенами или водой. Но это не так. На самом деле есть твоя вилла — и вокруг все виды животных. Это сумасшествие. Я проснулся в один день — и увидел кучу слонов вокруг.
Что делать, если перед тобой слон? Нужно бежать в комнату так быстро, как это возможно. Я плавал в бассейне, когда впервые увидел их рядом, и чувствовал себя не очень комфортно. Это на фото ты видишь трех слонов. На самом деле их было семь-восемь.
Потрогать их? Да, мог делать все что хочу, но не хотел. Это опасно, я же не тупой. Когда ты рядом, они становятся агрессивными, могут атаковать тебя. Когда ничего не делаешь — все хорошо. Главное — сильно не приближаться.
Когда ехал в машине, в двух метрах от себя видел львов и гепардов. Тоже мог дотянуться до них. Это фантастика! Кстати, когда ты в машине, то львы не такие опасные, как слоны или жирафы. При встрече без машины — наоборот", — цитирует Крыховяка Sports.ru.
"Я впервые попал на сафари. Всегда думал, что сафари — это безопасный отель вокруг тебя с огромными стенами или водой. Но это не так. На самом деле есть твоя вилла — и вокруг все виды животных. Это сумасшествие. Я проснулся в один день — и увидел кучу слонов вокруг.
Что делать, если перед тобой слон? Нужно бежать в комнату так быстро, как это возможно. Я плавал в бассейне, когда впервые увидел их рядом, и чувствовал себя не очень комфортно. Это на фото ты видишь трех слонов. На самом деле их было семь-восемь.
Потрогать их? Да, мог делать все что хочу, но не хотел. Это опасно, я же не тупой. Когда ты рядом, они становятся агрессивными, могут атаковать тебя. Когда ничего не делаешь — все хорошо. Главное — сильно не приближаться.
Когда ехал в машине, в двух метрах от себя видел львов и гепардов. Тоже мог дотянуться до них. Это фантастика! Кстати, когда ты в машине, то львы не такие опасные, как слоны или жирафы. При встрече без машины — наоборот", — цитирует Крыховяка Sports.ru.