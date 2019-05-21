Слишком много центральных защитников. Сборная неудачников 29-го тура

Самый высокооплачиваемый защитник «железнодорожников», антигерой из «Ахмата» и виновник одного из скандалов в матче «Урал» - «Локомотив». О том, кто больше мешал своим партнёрам, чем помогал.У вратаря команды Евсеева было несколько хороших сейвов, но все они перечеркнуты в памяти той нелепицей, которую Беленов вместе с защитниками устроил в начале матча. Неудивительно, что в интервью после игры в речи наставника «Уфы» проскользнуло матерное слово.





Виталий Денисов, «Крылья Советов»



На фланге Денисова куражился Мельгарехо – и сделал матч в Самаре, заработав пенальти и забив самостоятельно. Виталий выглядел блекло даже на фоне партнёра с другого фланга Зотова, который тоже проводил совсем не идеальный матч. Зотов хотя бы ходил в дриблинг и старался протащить мяч вперёд.



Заурбек Плиев, «Ахмат»



Чеченская команда вполне могла претендовать на очки, но ошибка Плиева привела к пенальти и поражению. Особенно обидно для команды Рахимова, что в том единоборстве, после которого был назначен одиннадцатиметровый, у Плиева было преимущество в полкорпуса, но он всё равно пустил вперёд Чалова.



Альтернатива – Тони Шунич, «Динамо»



Допустил ошибку, когда «Енисей» забивал второй мяч, да и вообще показывал не лучшие цифры – в плане отборов был хуже обоих партнёров по центру обороны.



Ведран Чорлука, «Локомотив»



Остался слишком глубоко, поэтому не был зафиксирован офсайд, когда Панюков открывал счёт. Ушёл с позиции при втором голе, но при этом не смог помешать Араторе навесить. Очень слабая игра хорвата.



Альтернатива: Алексей Никитин, «Уфа»



Был главным виновником того недоразумения, после которого «Оренбург» открыл счёт. Вся обороны башкирцев играла ужасно в отдельные моменты (когда команда Федотова забивала второй, просто никто не стал держать соперника при угловом), но Никитин – особенно.



Эмануэль Маммана, «Зенит»



Здесь всё предельно просто: заработал пенальти в свои ворота, после чего «Ростов» забил победный гол. Нынешний Маммана «Зениту», очевидно, не нужен.









Алексей Козлов, «Динамо»



Завалил Комкова, за что «Динамо» получило пенальти. Вместе с Шуничем ошибся, когда тот же Комков легко их прошёл, и выдал голевую на Кутьина.



Георгий Костадинов, «Арсенал»



Вместе с Григалавой полетел накрывать удар Классона и выбыл из борьбы, а налетевший сзади Петров прошил Левашова. Второй гол «Краснодар» забил, реализовав стандарт – а его привез именно опорный полузащитник «Арсенала».



Мигель Кардозу, «Динамо»



Полузащитник, может, и показывает неплохие цифры, но в решающие моменты фейлит. Так было в недавней игре с «Ростовом», то же самое повторилось и в Красноярске. На воротах уже не было голкипера, но Кардозу попал в защитника.



Марко Араторе, «Урал»



Необязательно было так грубо встречать Жемалетдинова в штрафной – можно было постараться выбить мяч, подкатиться, но Араторе зачем-то взял и явно заблокировал соперника. Получилось настолько очевидное нарушение правил, что у Москалёва не было никаких шансов проигнорировать этот момент.









Эдер, «Локомотив»



Провёл на поле почти целый час, но не отметился ни одним полезным действием. Было только две попытки удара. Этой весной португалец сбавил очень заметно.



Даниил Лесовой, «Арсенал»



Не использовал несколько моментов, из-за чего шанса спастись у Тулы в игре с «Краснодаром» не было. В первом тайме хорошую подачу на него делал Кангва, во втором у него было пара возможностей пробить. Пока что на роль Джорджевича Даниил не тянет.



