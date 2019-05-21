Два игрока "Севильи" заинтересовали "Спартак" и "Локомотив"

Защитники "Севильи" Алейш Видаль и Даниэль Каррис могут продолжить карьеру в России.

В услугах футболистов заинтересованы "Спартак" и "Локомотив", сообщает ABC de Sevilla. Оба клуба уже ведут работу в этом направлении.

В этом сезоне Каррис сыграл за "Севилью" 38 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. У Видаля 21 матч и 3 голевых передачи.
Теги: Севилья Спартак Локомотив
Сегодня, 17:16
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