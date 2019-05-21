Луиз Адриано подарил своей девушке машину

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану поздравил свою девушку Екатерину Дорожко с днем рождения. Ей исполнилось 22 года.

Форвард подарил своей возлюбленной машину. Напомним, что об отношениях пары стало известно, когда россиянка поздравила футболиста с днем рождения 12 апреля.

Отметим, что Адриану женат на бразильянке Камиле. У них родилось трое детей - дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 11:28
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