Луиз Адриано подарил своей девушке машину
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану поздравил свою девушку Екатерину Дорожко с днем рождения. Ей исполнилось 22 года.
Форвард подарил своей возлюбленной машину. Напомним, что об отношениях пары стало известно, когда россиянка поздравила футболиста с днем рождения 12 апреля.
Отметим, что Адриану женат на бразильянке Камиле. У них родилось трое детей - дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.
"Спорт-Экспресс"
Форвард подарил своей возлюбленной машину. Напомним, что об отношениях пары стало известно, когда россиянка поздравила футболиста с днем рождения 12 апреля.
Отметим, что Адриану женат на бразильянке Камиле. У них родилось трое детей - дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.
"Спорт-Экспресс"