Луиз Адриано подарил своей девушке машину

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану поздравил свою девушку Екатерину Дорожко с днем рождения. Ей исполнилось 22 года.Форвард подарил своей возлюбленной машину. Напомним, что об отношениях пары стало известно, когда россиянка поздравила футболиста с днем рождения 12 апреля.Отметим, что Адриану женат на бразильянке Камиле. У них родилось трое детей - дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.