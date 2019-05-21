Дмитрий Парфенов считает, что не нужно сравнивать прошлогодний финал Кубка с предстоящим

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед финальным матчем Кубка России против "Локомотива" отметил, что в этой игре нет никакой недооценки соперника."Чемпионат – длинный турнир, длинная дистанция Чемпион есть, второе-третье место есть. Здесь победитель один. В непростом, тяжелом турнире. Я считаю, что нет никакой недооценки. Мы играем с действующим чемпионом. Это один из примеров. Прошлогодний финал? Это две разные жизни, два пути, два разных финала, абсолютно все разное. Но цель одна", – сказал Парфенов в интервью каналу РФС на Youtube.