Дмитрий Парфенов считает, что не нужно сравнивать прошлогодний финал Кубка с предстоящим

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед финальным матчем Кубка России против "Локомотива" отметил, что в этой игре нет никакой недооценки соперника.

"Чемпионат – длинный турнир, длинная дистанция Чемпион есть, второе-третье место есть. Здесь победитель один. В непростом, тяжелом турнире. Я считаю, что нет никакой недооценки. Мы играем с действующим чемпионом. Это один из примеров. Прошлогодний финал? Это две разные жизни, два пути, два разных финала, абсолютно все разное. Но цель одна", – сказал Парфенов в интервью каналу РФС на Youtube.
Теги: Парфенов Локомотив Урал
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