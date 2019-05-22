Болельщики "Краснодара" пожелали клубу купить звезд мирового футбола

В эти минуты в Краснодаре проходит открытая тренировка команды. За ней наблюдают порядка несколько тысяч человек, передает корреспондентНа специальной стене для пожеланий болельщики пожелали команде купить звезд мирового футбола, а также удачно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.