Болельщики "Краснодара" пожелали клубу купить звезд мирового футбола

В эти минуты в Краснодаре проходит открытая тренировка команды. За ней наблюдают порядка несколько тысяч человек, передает корреспондент Rusfootball.info.

На специальной стене для пожеланий болельщики пожелали команде купить звезд мирового футбола, а также удачно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Болельщики "Краснодара" пожелали клубу купить звезд мирового футбола

Теги: Краснодар
Сегодня, 18:01
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