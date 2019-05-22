Юрий Семин - о победе в Кубке России: это праздник не только для нас, но и для болельщиков

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал для "СЭ" победу железнодорожников в финале Олимп-Кубка России над "Уралом" (1:0).- Это новый трофей, трофей, который очень важен для клуба, для болельщиков. Посмотрите, сколько наших друзей приехало в Самару! Такая громадная поддержка! Это праздник не только для нас, но и для наших друзей и болельщиков. Самое важное, что игроки чувствуют взаимоотношения с фанатами, выкладываются ради них. Вот, завоевали новый трофей, - сказал Семин.- Мы идем от игры к игре, у нас сложный календарь, много травмированных. У нас есть футболисты, для которых пришло время себя показать.- Никто не знает.