Артем Дзюба поздравил "Арсенал" с выходом в Лигу Европы: безумно горд и рад за вас, за нас всех
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, в прошлом сезоне выступавший за тульский "Арсенал" на правах аренды, поздравил "канониров" с выходом в Лигу Европы.
"Поздравляю от всей души всю Тулу. Вы заслужили этот праздник. Безумно горд и рад за вас, за нас всех", — написал Дзюба.
В конце своего сообщения нападающий добавил хэштег #АрсеналТулабойцы.
"Поздравляю от всей души всю Тулу. Вы заслужили этот праздник. Безумно горд и рад за вас, за нас всех", — написал Дзюба.
В конце своего сообщения нападающий добавил хэштег #АрсеналТулабойцы.