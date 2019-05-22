Артем Дзюба поздравил "Арсенал" с выходом в Лигу Европы: безумно горд и рад за вас, за нас всех

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, в прошлом сезоне выступавший за тульский "Арсенал" на правах аренды, поздравил "канониров" с выходом в Лигу Европы.

"Поздравляю от всей души всю Тулу. Вы заслужили этот праздник. Безумно горд и рад за вас, за нас всех", — написал Дзюба.

В конце своего сообщения нападающий добавил хэштег #АрсеналТулабойцы.

Теги: Дзюба Арсенал Зенит Локомотив Урал
Сегодня, 01:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама