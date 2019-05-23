Иван Обляков: о вызове в сборную России узнал из интернета. Черчесов не звонил, ничего не говорил
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧЕ-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
— Как узнал о приглашении?
— Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.
— Какие эмоции испытал?
— Да просто порадовался и все. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды.
Sport24.ru
— Как узнал о приглашении?
— Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.
— Какие эмоции испытал?
— Да просто порадовался и все. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды.
Sport24.ru