Иван Обляков: о вызове в сборную России узнал из интернета. Черчесов не звонил, ничего не говорил

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧЕ-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

— Как узнал о приглашении?

— Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.

— Какие эмоции испытал?

— Да просто порадовался и все. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды.

Sport24.ru
Теги: Обляков Сборная России Черчесов
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