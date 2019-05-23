Шамиль Газизов: пока что неопределенность с лимитом не мешает

Президент ФК "Уфа" Шамиль Газизов прокомментировал решение РФС отложить принятие решения о лимите на легионеров на сезон 2020/21.

"В определении состава на будущее, в связи с отложением решения, нет никаких проблем. Я думаю, что через месяц, как и было объявлено, наверное, генеральная политика будет выработана.

Лучше сейчас принять взвешенное решение, определившись со всем до конца. Пока что это не мешает", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Газизов Уфа
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