Шикунов: 18 клубов в РПЛ? Это хорошо, мы очень мало играем

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировали "Спорт-Экспрессу" информацию, что РФС может принять решение о расширении премьер-лиги до 18-ти команд с сезона 2020-2021:

– "Крылья Советов" за расширение лиги?

– Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей, это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.

– Клубов хватит на реализацию этой идеи?

– Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.

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Теги: Крылья Советов Шикунов РФС
Сегодня, 16:11
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