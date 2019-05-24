Шикунов: 18 клубов в РПЛ? Это хорошо, мы очень мало играем

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировали "Спорт-Экспрессу" информацию, что РФС может принять решение о расширении премьер-лиги до 18-ти команд с сезона 2020-2021:– Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей, это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.– Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.